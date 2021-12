Cantor conquista jurados e festeja com beijo no namorado

A 5ª edição do The Voice Brasil (TV Globo) estreou nesta quarta-feira, 5, com uma inesperada declaração de amor acompanhado de um beijo de um dos participantes do programa.

O cantor cubano Alexey Martinez, que mora em Salvador desde 2011, foi o segundo a se apresentar no programa e o único "baiano" que conseguiu virar todas as cadeiras dos técnicos em poucos minutos. Mas, além da apresentação e performance do cantor, o que também chamou a atenção foi a declaração que ele fez para seu marido Léo Santana, que também estava presente no programa.

"Ele é minha vida, meu companheiro, minha construção. Acho que ele acredita mais em mim do que eu mesmo", declarou. Alexey também comentou que escolheu morar na Bahia por amor ao marido, que também é seu produtor.

Para surpresa de todos, após o cantor cubano escolher sua técnica, Cláudia Leitte, ele correu e em seguida deu um grande beijo em seu marido Léo Santana.

