Cantor Buchecha posa para foto após cirurgia de redução das bochechas

Depois de se submeter a uma cirurgia para redução de bochecas (bichectomia), o cantor Buchecha posou para uma foto ao lado da dentista Fernanda Fiúza e mostrou o resultado da operação.

A cirurgia foi realizada na última terça-feira, 18, em uma clínica odontológica na Barra da Tijuca. O procedimento também teve caráter funcional, já que o cantor se queixava de um incômodo na área. "Foi uma retirada de leve, mais do lado esquerdo do que do direito, mas nada tão agressivo que irá deixá-lo tão diferente", informou Fernanda em entrevista ao UOL.

De acordo com ela, as bochechas do cantor ainda estão inchadas e deve levar cerca de duas semanas para que a diminuição se torne aparente.

adblock ativo