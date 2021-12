Cantor Belo cobra até R$ 600 para tirar fotos com fãs

Assim como os artistas internacionais, o cantor Belo decidiu criar um projeto, batizado de "Belo Experience", que dará aos fãs o direito de pagar para tirar foto com ele. Os valores variam de R$ 200 a R$ 600.

No pacote mais caro, o artista oferece assento na ala premium para assistir o pocket show; kit premium; participação no painel de perguntas e respostas e foto com o cantor. Já no mais simples, os fãs terão direito a assento na ala standard para assistir ao pocket show; kit standard; permissão para assistir o painel de perguntas e respostas (sem direito a perguntas) e foto com o artista.

"Nada substitui, para o fã, a proximidade com seu ídolo. Receber um sorriso, uma pequena atenção, um autógrafo, tirar uma foto. São experiências únicas, verdadeiros momentos de felicidade extrema, que o seguirão por toda sua vida. São estas oportunidades de aproximar o fã do seu ídolo que você vai poder viver no projeto Belo Experience. Venha literalmente passar uma tarde com o cantor Belo", diz a descrição do projeto no site oficial do cantor.

Valores dos pacotes do projeto "Belo Experience" (Foto: Reprodução)

adblock ativo