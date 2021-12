Cansaço pode tirar Claudia Leitte do carnaval do Rio em 2017

Após a maratona entre o carnaval de Salvador e do Rio de Janeiro, pelo segundo ano seguido, a cantora Claudia Leitte disse que ainda não sabe se vai continuar no posto de Rainha de Bateria da Mocidade devido ao desgaste. Foram duas noites sem dormir.

A cantora se mostrou feliz no posto, mas conversou com Rogério Andrade, presidente da Mocidade, quando terminou o desfile e afirmou que está "puxado". A loira disse ainda que tem o negócio dela, o Carnaval de Salvador e que está com o coração dividido.



Antes do Carnaval, uma polêmica envolvendo a cantora e Anitta que foi musa da escola ocorreu nas redes sociais e nos bastidores da escola. Membros estariam insatisfeitos com a ausência de Claudia Leitte em alguns ensaios da Mocidade.





