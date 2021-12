Canal do Youtube de Pabllo Vittar é hackeado

O canal de vídeos da cantora Pabllo Viittar foi hackeado na madrugada desta segunda-feira, 28, e revoltou os fãs da artista nas redes sociais. Na postagem mais recente de Pabllo no Instagram, vários comentários de internautas fizeram o alerta para o que estava acontecendo. “Será que ela já sabe? Tão desnecessário fazer isso com ela… affs”, questionou seguidora. “Pelo visto não, pq já teria nos dito no Instastore”, respondeu outra. “Pabllo, acorda! Seu canal foi hackeado, acordaaaa”, exclamou mais um. “Que maldade”, observou outro fã.

Além de apagar uma série de postagens (inclusive o clipe da música K.O.), o hacker publicou dois vídeos (um deles com menção ao deputado federal Jair Bolsonaro) no canal de Pabllo. Uma das publicações está assinada por @Sh4dowNetwork. No Twitter, o dono do perfil negou envolvimento no caso. “Não tenho nenhum envolvimento com o canal do Pabllo Vittar, fizeram e botaram no meu nome apenas”, explicou ao disparar que tentaria achar o responsável pela invasão.

Um tempo depois, em uma postagem, o dono do perfil disse que achou o culpado e citou os dados de quem seria o hacker que invadiu o canal. Até as 13h, Pabllo Vittar não havia se pronunciado e os vídeos foram retirados do ar por volta de 10h30 desta segunda-feira, 28. O material que foi excluído, ainda não foi recuperado.

Não tenho nenhum envolvimento com o canal do pabllo vitar ownado, fizeram e botaram no meu nome apenas — H3LLS1NG (@Sh4dowNetwork) 28 de agosto de 2017

Amanhã nois caça quem foi que fez essa porra e botou no meu nome — H3LLS1NG (@Sh4dowNetwork) 28 de agosto de 2017

Tai o culpado :) Nick: RKZ SKYPE: gynloko 189.63.56.233 Country: Brazil State: Goias City: Goiânia ISP: CLARO S.A. VPN Dectected: No — H3LLS1NG (@Sh4dowNetwork) 28 de agosto de 2017

Canal do Youtube da artista foi hackeado (Foto: Reprodução | Youtube)​

