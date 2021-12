Campeã do BBB 2016 compra carro de R$ 100 mil

Após vencer o Big Brother Brasil 2016, a campeã Munik resolveu comprar um carro no valor de R$ 100 mil nesta terça-feira, 17. O modelo escolhido pela brother foi SUV. A moça tem 19 anos e festejou a nova aquisição em seu perfil no Twitter.

"Comprei meu carrinho, graças a Deus", comentou Munik em conversa com os fãs. Questionada sobre a cor do modelo, ela contou que é da cor prata.

Munik também aparece sorridente dirigindo o novo carro em vídeo postado no Snapchat. A modelo ainda brincou com a amiga que filmava "Olha ela motorizada", enquanto passeava nas ruas do Rio de Janeiro.

