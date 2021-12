Camilla de Lucas assina contrato com a Globo: ‘Planta virou árvore’

Vice-campeã do Big Brother Brasil 21, Camilla de Lucas afirmou nesta quinta-feira, 24, que assinou contrato com a emissora Globo. Na ocasião, ela brincou com o "rótulo" que recebeu durante o reality: "Planta virou árvore", comemorou.

"É com extrema alegria que venho finalmente anunciar que volto pra comunidade com um contrato global! A planta virou árvore! E logo logo vocês verão os frutos", celebrou.

"Ela saiu do BBB e agora vai brilhar aqui na Globo. Esse momento é todo nosso, Camilla de Lucas! Seja bem-vinda", ressaltou a emissora, que também contratou Juliette, campeã do reality, e Gilberto, ex-participante da edição.

Ela saiu do BBB e agora vai brilhar aqui na Globo ✨ Esse momento é todo nosso, @camilladelucas! Seja bem-vinda 🥰 pic.twitter.com/97tj04gK1f — TV Globo em 🏠 (@tvglobo) June 24, 2021

Os projetos, em desenvolvimento, devem ser anunciados em breve. Enquanto isso, Camilla relembrou a publicação que fez ainda em 2018, brincando que seria a nova contratada da emissora. “Brinquei e hoje o mundo capotou!”, refletiu no Twitter.

Eu em 2018 profetizando pra minha vida. Fui pela primeira vez assistir o programa do Lázaro, brinquei e hoje o mundo capotou! pic.twitter.com/IGMae5m043 — Camilla de Lucas (@camilladelucas) June 24, 2021

