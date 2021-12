Camila Queiroz e Klebber Toledo postam fotos juntos em Bariloche

Os rumores de um possível romance entre Camila Queiroz e Klebber Toledo voltaram com mais força nesta segunda-feira, 29, depois de as estrelas de "Êta Mundo Bom" postarem fotos juntos em Bariloche, na Argentina.

Na imagem publicada pelo ator, ele dá um beijo no rosto de Camila. "Seu sorriso me faz sorrir", escreveu na legenda. Mais cedo, a atriz havia postado uma foto abraçada com Klebber em um snowmobile.

Fãs reagiram às fotos desejando felicidades ao possível casal. "Uma hora ou outra esse cegonho ia vingar... Vocês dois são lindos! Felicidades!", comentou uma seguidora.

Seu sorriso me faz sorrir❄️⛄️🌶🙌🏻🙏🏻🌎🍀 A photo posted by Klebber Toledo (@klebbertoledo) on Aug 29, 2016 at 8:24am PDT

