Camila Queiroz corta o cabelo para nova novela das 19 horas

Camila Queiroz cortou o cabelo para seu novo papel na novela das 19 horas da Globo. A novidade foi compartilhada pelo cabeleireiro da atriz, Neandro Ferreira.

Na foto, não é possível ver o resultado final do corte, só parte do cabelo de Camila no chão. No perfil de Neandro, a maioria dos cortes são curtos.

A produção Pega Ladrão está prevista para estrear em julho de 2017, no lugar de Rock Story.

Vem novidade por aí , próxima novela das 7 . Camila Queiroz . #hairbyneandroferreira ✂✂✂ Uma foto publicada por neandroferreira (@neandroferreira) em Fev 2, 2017 às 8:07 PST

