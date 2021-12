Camila Queiroz agradece ao "time" de "Verdades Secretas"

A modelo Camila Queiroz aceitou o convite e encarou o desafio e viver a protagonista de "Verdades Secretas" (Globo). Estreante na TV, a jovem foi elogiada pela crítica e por toda a equipe de produção da trama.

Nesta sexta-feira, 25, quando chega ao fim a novela das 23h, Camila usou o perfil no Instagram para agradecer por todos os momentos que viveu ao longo da trama.

"Time, sim, é isso o que somos! Queria agradecer cada um de vocês por tanto aprendizado, por tantos momentos, por tanta dedicação e profissionalismo. Nossa, o que eu aprendi e evolui com cada um não ta escrito. Obrigada por me receberem de braços abertos, pela paciência e generosidade. Eu acredito, que se tudo aconteceu como aconteceu, foi pq contou com o suor de cada um de nos, afinal, o sucesso não é sucesso sozinho! Autores, direção, elenco,caracterização , arte, luz, edição, produção, e a todos que estiveram presentes nesse trabalho lindo, meu MUITO OBRIGADA! Ja sinto falta de voces ❤️ #VerdadesSecretas #ultimocapitulo #naotopreparada", escreveu a interprete de Arlete/Angel.

Camila, que segue com a carreira de modelo, já está escala para a próxima novela das 18h, "Candinho", também de Walcyr Carrasco. A trama irá substituir "Além do Tempo".

