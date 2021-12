Camila Pitanga, Lea T e Preta Gil estrelam campanha contra preconceitos

"Quantos preconceitos uma mulher precisa superar ao longo da vida?". É com essa pergunta que Camila Pitanga começa o vídeo da campanha #HeForShe da ONU Mulheres Brasil, que conta, além dela, com Lea T, Preta Gil, Sheron Menezzes e Anselmo Vasconcelos.

Na campanha, as personalidades contam relatos de sua vida e falam sobre como é difícil sofrer preconceitos como machismo, racismo e transfobia em vídeos de 45 segundos cada. "Todos os dias pessoas trans são mortas, mas todos os dias nós temos a oportunidade de mudar essa realidade", diz Lea T num dos vídeos.

"Piada machista? Já sofri muito. Racismo velado? Já sofri", conta Sheron. O quinto e último vídeo é o de Alselmo, que fala justamente sobre o contrário: "Ser homem, cá entre nós, é fácil. Vivemos em um mundo rodeado de privilégios", diz.

Ao final de cada um dos vídeos, disponíveis no YouTube, o usuário é convidado a assinar o compromisso da campanha no site www.ElesPorElas.org. #HeForShe, ou #ElesPorElas é um movimento da ONU que luta pelo igualdade de gênero e pelo empoderamento das mulheres e as campanhas estão sendo realizadas em diversos países. No Brasil, a embaixadora da campanha é Camila Pitanga.

