Camila Pitanga é insultada e discute com mulher em shopping

A atriz Camila Pitanga, que é sempre muito discreta, perdeu as "estribeiras" durante um passeio com a filha, de 9 anos, em um shopping de São Paulo, neste fim de semana. Segundo o portal "Extra", Pitanga foi abordada por uma moça e chamada por ela de "petista escrota". Após o insulto, a atriz iniciou uma discussão com a mulher.

Ainda de acordo com a publicação, a confusão teve que ser contida por algumas pessoas que passavam pelo local. A atriz chegou a pedir paz à moça e também que ela liberasse a passagem. Minutos depois, os ânimos se acalmaram e Pitanga seguiu o passeio com a filha.

