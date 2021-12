Camarotes se unem formando um novo espaço no Carnaval

O mais novo camarote de Salvador, O Camarote Club, nasce da junção dos dois espaços do carnaval da capital baiana: camarotes Cerveja & Cia e do Reino.



Pela primeira vez dois camarotes fazem esse tipo de união. O novo camarote, que ficará localizado no Clube Espanhol, promete trazer alegria, conforto e sofisticação por meio de serviços da alta gastronomia, grandes shows com atrações nacionais por noite, além de um espaço voltado para as mulheres.



O Camarote Club vai funcionar de quinta a terça de carnaval. A venda já está disponível nos sites www.axemix.com.br e www.tiknet.com.br.

adblock ativo