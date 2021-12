Camarote e parte do palco de show de Wesley Safadão desabam

A chuva que atingiu Sete Lagoas, em Minas Gerais, fez a estrutura do camarote e parte do palco que receberia o show do cantor Wesley Safadão desabarem na noite desta segunda-feira, 7, por volta das 22h30. Segundo o Corpo de Bombeiros, oito pessoas ficaram feridas.

De acordo com o jornal O Tempo, as vítimas foram levadas para o Hospital Municipal de Sete Lagoas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pela Polícia Militar (PM). Não há informações sobre os estados de saúde das vítimas.

Segundo leitores do jornal, o número de vítimas não foi maior porque a entrada do público ainda não havia sido liberada. O show do cantor foi cancelado e uma nova data será remarcada. O parque de exposições foi fechado para os trabalhos de perícia da Polícia Civil.

Parte do palco que desabou no Parque de Exposições JK, em Sete Lagoas- Foto do Leitor | WhatsApp

adblock ativo