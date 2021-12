Camarote confirma Lucas Lucco para Carnaval de Salvador

O cantor Lucas Lucco foi confirmado, nesta quarta-feira, 21, como uma das atrações do camarote Harém, localizado no circuito Dodô (Barra/Ondina) para o Carnaval de 2016. O mineiro irá comandar a festa no sábado.

Além dele, a dupla Simone e Simaria também integra a grade de artistas contratados para animar o público do espaço. As irmãs se apresentam na sexta-feira.

Outras atrações do camarote ainda vão ser divulgadas.

