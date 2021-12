Caio Castro surge com novo visual em Salvador

Após o fim das gravações de I Love Paraisópolis, que exibe seu último capítulo nesta sexta-feira, 6, o ator Caio Castro já desfilou com novo visual em Salvador, sem o topete do personagem "Grego" e o cabelo raspado. Ele esteve na capital baiana na noite desta quinta, 4, para a exibição do filme "Travessia", que encerrou a programação do Panorama Internacional Coisa de Cinema.

O evento aconteceu no Cinema Glauber Rocha, na Praça Castro Alves, e contou também com a participação da atriz Camilla Camargo e do diretor baiano João Gabriel.

Os três conversaram com o público após a exibição do longa, do qual Caio é protagonista, juntamente com o ator Chico Diaz. Os dois interpretam pai e filho que vivem em conflito constante.

