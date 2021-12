Caio Castro é expulso de festa acusado de agredir fotógrafo na Bahia

O ator Caio Castro foi expulso de uma festa de pré-Réveillon em Trancoso, no Extremo Sul da Bahia, na noite desta quinta-feira, 29. De acordo com o site Glamurama, ele teria agredido um fotógrafo no local.

O fato teria acontecido na entrada da festa, quando a promoter que acompanhava o ator solicitou aos fotógrafos que não fizessem imagens dele. Contudo, um profissional tentou fotografar o grupo. Caio não gostou e teria dado uma cabeçada no fotógrafo, cortando o supercílio do rapaz.

Ainda segundo o site, Caio foi expulso do local acompanhado de dois policiais.

