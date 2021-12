Caio Blat e Maria Ribeiro estão separados e ele já tem novo romance

Caio Blat e Maria Ribeiro estariam separados e o ator já tem uma nova namorada, de acordo com o jornal "Extra". Caio estaria se relacionando com Luisa Arraes, com quem faz a peça "Grande sertão veredas".

A dupla teria se aproximado durante os ensaios e Caio começou a frequentar a casa de Luisa. Contudo, eles evitam ser vistos juntos.

Caio e Maria não revelaram oficialmente o fim do romance. Mas na última sexta, Maria Ribeiro citou Caio ao falar sobre o ex, Paulo Betti. “Uma das maiores alegrias da minha vida foi ter sido casada com dois caras tão legais quanto Paulo e Caio”.

Em outra ocasião, ela também disse que Caio era um "amigo amado". A última vez que eles foram vistos juntos foi em agosto.

