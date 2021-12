Caetano Veloso revela desejo pós pandemia: 'Passear pelo Porto da Barra'

Publicado domingo, 03 de janeiro de 2021 às 16:54 h | Atualizado em 03/01/2021, 17:02 | Autor: Da Redação ouvir

No post, Caetano colocou uma foto em que está no Porto da Barra, no verão de 2019 | Foto: Reprodução | Instagram - Foto: Reprodução | Instagram