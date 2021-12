Caetano tieta Mick Jagger e tira foto no Rio de Janeiro

Gente como a gente, Caetano Veloso tietou o cantor Mick Jagger na madrugada desta quinta-feira, 18, e tirou um foto ao lado do vocalista do Roling Stones. A imagem foi compartilhada no perfil do Instagram de Paula Lavigne, que escreveu: "Foi uma ótima noite".

Jagger, que desembarcou no Brasil nesta quarta-feira, 17, veio ao país para fazer uma série de apresentações com a banda. Neste sábado, 20, o grupo fará um show no Maracanã e nos dias 24 e 27, em São Paulo. Já no dia 2 de março, a banda vai fazer um show no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre.

