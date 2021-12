Cada dia um novo cabelo: Ludmilla aparece de peruca azul

A cada foto postada no Instagram, Ludmilla está diferente! A última da cantora foi aparecer de cabelo azul claro. Ela participou do show de Alcione nesta segunda-feira, 12, e usou uma peruca que chamou a atenção do público presente.

A danada sou eu 💁🏾 A photo posted by Ludmilla (@ludmilla) on Sep 6, 2016 at 10:05pm PDT

Alcione postou uma foto que mostra bem o novo estilo da cantora carioca. "Meus filhos musicais e do coração! Muito feliz de receber @mumuzinhoc, @adrianabombom e @ludmilla no Boteco da Marrom", escreveu Alcione na legenda da foto.

