Cacau termina relação com Matheus no BBB após festa

Maria Claudia terminou sua relação com o brother Matheus, que teve início há cerca de dois meses, após festa na casa do BBB 16, neste domingo, 13.

Depois de mais uma noite de ciúmes, a sister disse ao engenheiro que "não estava mais valendo a pena [a relação], por vários fatores". Durante a conversa, Matheus ficou a maior parte do tempo calado, apenas escutando o desabafo de Cacau.

A sister tentou disfarçar o sofrimento, mas acabou chorando no colo de Renan: "Ele nunca vai me procurar", diz aos prantos. "Vai sim, fica calma. Quando ele sentir a sua falta ele vai te procurar sim", fala o modelo. Renan aconselhou Cacau a não baixar a guarda: "Se você acha que não está bom, você tem que se valorizar".

Apesar de triste, Cacau diz ao brother que tirou "um peso das costas". Ela afirma que continua gostando muito de Matheus e que vai usar isso ao seu favor na casa.

Matheus também foi conversar com Renan sobre o término: "Eu gosto dela e é de verdade. Até porque se eu não gostasse, ia falar pra gente terminar. Ela só não gosta do meu jeito, eu acho". O engenheiro se disse surpreso com o fato de Cacau tê-lo chamado para conversar.

Ele disse, ainda, que não é romântico e que já avisou isso a ela: "Talvez eu possa tratá-la com mais carinho". Renan concorda, mas diz que ele não deve ser forçado. "Eu mudei 90% do Renan que eu era quando tive um relacionamento sério. Eu era tipo você, desancanado com tudo", explica.

Para Geralda e Munik, a colega de confinamento está usando o término com Matheus como estratégia de jogo. Ainda segundo a dupla, Cacau quer "se dar bem com todos os homens da casa".

Ciúmes

Mesmo após terminar a relação com o engenheiro, Cacau protagonizou outras cena de ciúmes. O engenheiro pediu para ir ao Quarto do Líder com Munik e a sister tentou impedir: "Lembra do nosso combinado? Vem cá! Acho que está descumprindo nosso acordo", disse, para a morena.

Munik, então, conta o que combinou com a youtuber. "Fiz acordo com a Cacau que eu não iria entrar nesse quarto com você hoje", explica para Matheus. Mesmo assim, os dois entram sozinhos no cômodo.

