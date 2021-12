Buteco do Gusttavo Lima chega a Salvador nesta sexta, 02

O Buteco do Gusttavo Lima, famoso projeto do cantor mineiro, chega a Salvador pela primeira vez nesta sexta-feira, 2, a partir das 20h30, no Parque de Exposições. Além dele, fazem shows completos os artistas Xand Avião, Bell Marques e Saia Rodada.

No Buteco, o artista resgatará clássicos da música sertaneja e também sucessos do seu repertório. As vendas dos ingressos está sendo pelos sites da Tic Mix e Line Bilheteria e também nas lojas físicas da Line Bilheteria, Balcão de Ingressos e Central Mix (Feira de Santana). As entradas podem sofrer alteração de valores sem aviso prévio.

O projeto já passou por cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Fortaleza, Aracaju, entre outras. Em Salvador, o evento é produzido pela Online Entretenimento, especializada na promoção e produção de grandes eventos, gestão de carreiras e representação artística.

