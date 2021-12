"Busquei ajuda em Deus", diz Sheila sobre perdão ao marido

Scheila Carvalho buscou ajuda divina para perdoar a traição sofrida em 2013, quando o marido Tony Salles foi flagrado com a mineira Kamyla Simioni enquanto a ex-dançarina do Tchan estava no programa A Fazenda. "Busquei ajuda em Deus e hoje leio o livro 'Casamento blindado'. Deus me colocou uma prova pela qual todos passam", disse Scheila ao site Paparazzo, onde posou com o marido.

A ex-dançarina do Tchan disse que o fato serviu para unir mais o casal e o relacionamento crescer. "Aprendi no livro [Casamento Blindado] que cada um leva a sua mala com as suas dificuldades. Ao abrir a mala, cada um tem uma outra vida e é preciso entender a dificuldade do outro. Não é no primeiro problema que vamos desisitr, não é por ai", afirmou Scheila.

