Bündchen lança livro fotográfico de 20 anos de carreira

Gisele Bündchen lançou nesta sexta-feira, 6, um livro de fotografias em comemoração aos 20 anos de sua carreira. A cerimônia aconteceu em uma livraria de São Paulo e os 300 primeiros fãs puderam ter seus exemplares autografados pela modelo.

A obra, publicada pela Taschen do Brasil e editada por Giovanni Bianco, com a supervisão de Gisele, traz as principais fotos da carreira da modelo, como o nu de Irving Penn, que ilustra a capa. Imagens icônicas feitas por fotógrafos como Steven Meisel, Mario Testino, Peter Lindbergh, David LaChapelle, Juergen Teller, Inez & Vinoodh, Mert Alas e Marcus Piggott e Corinne Day, também estão incluídas.

Com a venda dos livros, projetos ligados a educação e meio ambiente no Brasil serão beneficiados, pois Gisele vai doar a sua parte da renda.

Na pré-venda, o valor do livro é de R$ 399,90, mas a partir do dia 9, em todas as lojas, será cobrado R$ 499,90 por exemplar.

Agradecimento

Gisele usou seu perfil no Instagram para agradecer aos fãs que compareceram ao lançamento do livro. "Gratidão pelo amor e carinho que recebi de todos hoje no lançamento do meu livro, obrigada por estarem presentes neste momento tão especial pra mim", escreveu na legenda de uma foto publicada.

Confira a publicação!

