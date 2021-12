Bumbum de Gianecchini gera comentários nas redes sociais

O bumbum do ator Reynaldo Gianecchini, exibido na novela Verdades Secretas, gerou diversos comentários nas redes sociais, na noite desta sexta-feira, 21.

Depois de ter uma noite com o estilista francês Maurice (Fernando Eiras), Anthony (Reynaldo Gianecchini) voltou para casa bastante irritado. Isso porque Fanny (Marieta Severo), o ofereceu como "estímulo", para o estilista fechar contrato com a agência de modelos.

A cena, que mostra o modelo entrando no banho completamente nu destacou bastante o bumbum do ator, causando comentários nas redes sociais. "O bumbum do Gianecchini ocupou toda a minha TV, me perdi aqui, vamos tentar novamente", tuitou uma internauta.

Outro usuário brincou, "Reynaldo Gianecchini está realmente de parabéns, obrigado aos envolvidos".

É importante lembrar que, logo no primeiro capítulo de Verdades Secretas, Alex, personagem de Rodrigo Lombardi, também mostrou o bumbum, gerando comparações com a cena da atriz Paolla Oliveira, na minissérie "Felizes para Sempre?".

