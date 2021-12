Bruno Gagliasso tieta Inês Brasil em aeroporto do Rio

O ator Bruno Gagliasso não se conteve ao encontrar Inês Brasil, neste domingo, 20, e tietou a personalidade da internet no aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

No Instagram, Bruno postou alguns vídeos ao lado da webcelebridade, que é destaque nas redes sociais. "Olheeeeeem quem eu encontrei no aeroporto!!!! Ela, a rainha do Instagram @inesbrasiltv MARAVILHOOOOSA!", escreveu o ator na legenda.

Em um dos vídeos, ele aproveita o encontro e pede para Inês dar uma mensagem de Natal para seus seguidores. Mas a personalidade desconversa, dá uma cantada no ator e apenas fala dos olhos azuis dele.

"Você é casado não é? Eu também já fui casada com um Suiço Fracês." e ela completa dizendo que agora é "piranhona mesmo, mas só de amor. O negócio é a gente nascer com saúde e amar um ao outro", disse Inês, divertindo Bruno.

Veja os vídeos:

Olheeeeeem quem eu encontrei no aeroporto!!!! Ela, a rainha do Instagram @inesbrasiltv MARAVILHOOOOSA! 🌹 Um vídeo publicado por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) em Dez 20, 2015 às 8:13 PST

Do Amor..... Kkkkkkkkkkk.... ♥️♥️♥️♥️♥️♥️ @inesbrasiltv essa LACRA! Um vídeo publicado por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) em Dez 20, 2015 às 8:17 PST

adblock ativo