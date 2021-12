Bruno Gagliasso faz investimento milionário no ramo imobiliário

O ator Bruno Gagliasso investiu R$ 60 milhões em novo negócio. Além de fazer novelas, o galã segue no ramo empresarial. O investimento vai ser em uma empresa do ramo imobiliário.

Em entrevista ao jornal "Extra", Bruno falou sobre o assunto. “Sempre quando invisto, penso, claro, no que é bom para mim, mas o que me motiva de verdade é poder levar essas soluções para as pessoas”, afirmou o ator.

adblock ativo