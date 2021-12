Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank desembarcam em Salvador para curtir férias

Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e a pequena Títi, de 4 anos, escolheram a capital baiana para curtir as ferias de verão. O casal fez várias publicações nas redes sociais, nesta quinta-feira, 18, nas quais aparece visitando alguns pontos turísticos de Salvador.

A Igreja do Senhor do Bonfim, na Cidade Baixa, o Elevador Lacerda e o Pelourinho, no Centro Histórico, foram alguns dos locais visitados por eles.

A família está hospedada no Fera Palace Hotel, um dos hotéis mais luxuosos da cidade. É possível identificar o empreendimento, que fica localizado no centro, em um storie gravado por Giovanna no Instagram. Eles também aproveitaram para visitar a apresentadora Regina Casé. Em um outro vídeo gravado por Giovanna, Bruno aparece tocando um instrumento musical, enquanto Regina cai na dança.

Além dos registros dos passeios feitos pela capital, o casal também publicou uma foto de Títi em que ela, que é sempre estilosa, aparece trajando uma roupa bem colorida, com várias fitinhas do Bonfim no braço, e brincando com miçangas no Ilê Aiyê. “Meu amor descobrindo as cores da Bahia”, legendou Giovanna.

adblock ativo