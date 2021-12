Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank deixam evento em protesto contra Bolsonaro

O ator Bruno Gagliasso e a esposa Giovanna Ewbank desistiram de assistir presencialmente o UFC 212, no Rio de Janeiro, neste sábado, 3, ao encontrarem o deputado Jair Bolsonaro no mesmo evento.

De acordo com a coluna Beira-Mar, da revista "Veja", Bolsonaro estava na área VIP, próximo ao assento do casal, que, em protesto, deixou o local assim que notou a presença do deputado federal.

Alguns momentos depois, Bruno ainda compartilhou no Twitter uma foto na qual aparece suas pernas e as de Giovanna deitados em frente à TV. "Já nos meus aposentos, na frente da TV, e bem longe do Bolsonaro", escreveu o ator.

Já no meus aposentos, na frente da TV, 📺 e bem longe do Bolsonaro 🙏🏾. #avantevitor #ufc — Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) 4 de junho de 2017

adblock ativo