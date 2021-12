Bruno Gagliasso diz que ‘sente saudades’ do governo Lula: “Um Brasil melhor”

Bruno Gagliasso fez uma série de publicações polêmicas no Twitter nesta quarta-feira, 6. relembrando o governo do ex-presidente Lula. Nos comentários, o ator comenta sobre os “pontos positivos” dos antigo governo em comparação como atual, comandado por Jair Bolsonaro.

“Com todo respeito, a pessoa tem que ter vivido em Narnia pra dizer que o Governo do Lula nao foi bom. Até o Guedes admite”, disse o ex-global.

Na sequência ele diz que não está defendedo o ex-presidente: “O tweet que eu apaguei foi uma pessoa dizendo que eu defendo o Lula. Acho que é a 1a vez que cito o Lula na vida. Não defendo ninguém. Defendo que ninguém finja que não vivemos o que vivemos no governo do Lula. Um Brasil melhor”.

Durante os tuítes, o ator volta alfinetar o governo atual. “Existe algum índice estatístico do governo atual que seja melhor do que o de qualquer governo anterior?”.

A campanha de vacinação também foi um dos pontos abordados pelo artista como ponto alto do governo do PT. “Só lembrar da H1N1. Eu tinha um evento fora do país e nem deu problema porque a vacina saiu rapidinho”, contou.

Os comentários repercutiram nas redes sociais e fizeram com que muitas pessoas o chamassem de comunista. Após o desabafo, ele disse que foi até incluído em listas de comunistas no Twitter.

“Meu Deus, e o tanto de gente que me adicionou na lista de comunistas só hoje?”, escreveu Bruno. Com bom-humor, um seguidor ainda comentou: “Isso é uma reclamação ou uma comemoração?”.

adblock ativo