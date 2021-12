Bruna viaja para aniversário de Neymar e ele se "derrete" no Instagram

Neymar, que completa 26 anos nesta segunda, 5, está só felicidade. Mau acordou, o jogador postou um vídeo da amada Bruna Marquezine ao seu lado na cama em Paris, na França. A atriz chegou na madrugada deste domingo, 4, para festejar o aniversário do atleta.

No vídeo, Bruna parece estar acordando, dá um beijo no namorado e um sorriso. Os dois não falam nada no vídeo, mas demonstram o clima de romance.

O casal assumiu que voltou a namorar na virada do ano em Fernando de Noronha. Desde então, essa é a primeira vez que eles voltam a se reencontrar.

Aniversário

Neymar vai festejar seus aniversário de 26 anos com uma festa de gala para mais de 50 convidados, entre eles Luciano Huck, Angélica e Sasha.

adblock ativo