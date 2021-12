Bruna Surfistinha diz que agora é médium e recebe pombagira

Depois de polêmicas envolvendo a vida de garota de programa, a escritora Raquel Pacheco, de 31 anos, conhecida como Bruna Surfistinha, revelou que atua como médium em um terreiro de umbanda em São Paulo.

"Nunca tinha me identificado com uma religião. A cada gira (sessão), o médium acaba se conhecendo mais e valorizando mais a vida. Parei de reclamar dos meus problemas, de meus pais não me aceitarem", disse ela para o jornal Folha de São Paulo.

Ainda na entrevista, Raquel diz ter se encontrado na função que desempenha na Casa de São Lázaro, na zona Sul de São Paulo. "O terreiro é um dos poucos lugares que eu me sinto Raquel mesmo. Nas correntes, os médiuns nunca faltaram com respeito comigo. Nunca me trataram como Bruna. Sou Raquel desde o primeiro dia", desabafou

Batizada na religião desde 2013, a escritora, que incorpora a entidade "Pombagira", disse que recebeu conforto na Casa de São Lazaro, após a morte do pai, com quem não falava desde a adolescência.

