Bruna Marquezine usa instagram para lamentar morte de fã

A atriz Bruna Marquezine usou seu perfil nas redes sociais para lamentar a morte de um fã nesta quarta-feira, 31. Danilo Barroso acompanhava a carreira dela, pelo menos, desde 2015.

"Meu amor, me perdoe por nem sempre conseguir retribuir o carinho e amor que você me deu! Obrigada por tanto, Danilo! Meu coração está doendo. Descanse em paz. Que Deus conforte seus familiares e amigos. Com amor, Bruna", escreveu Bruna.

A causa da morte de Danilo não foi divulgada.

