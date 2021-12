Bruna Marquezine sobre encontro com Neymar: 'Fiquei surpresa com a repercussão'

Depois da vitória da Seleção Brasileira na final do futebol masculino na Olimpíada no último sábado, 20, Bruna Marquezine foi vista abraçando Neymar, seu ex-namorado e a cena fez com que os fãs fizessem até torcida para que eles reatassem o namoro. Agora, a atriz comentou sobre a repercussão do encontro.

A vida amorosa das pessoas normalmente repercute muito mais do que deveria, eu acho que é muito pessoal. Mas eu fiquei surpresa com a repercussão", revelou Bruna durante o lançamento de uma coleção de roupas em São Paulo na quarta-feira, 24.

Mas o reencontro entre o ex-casal não se limitou ao jogo. No dia seguinte, Bruna e Neymar assistiram juntos à final do vôlei masculino no Maracanãzinho e foram juntos ao show do cantor Tiaguinho. Isso fez com que os fãs do casal ficassem ainda mais esperançosos, tanto que chegaram até a criar uma hashtag nas redes, o #Brumar.

