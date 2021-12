Bruna Marquezine se fantasia de Cleópatra em gravação

Bruna Marquezine se fantasiou de Cleópatra durante gravação de baile de carnaval para a minissérie "Nada será como antes", que tem estreia marcada para o segundo semestre de 2016. As cenas, que remetem a 1957, foram rodadas no Palácio Tiradentes, no Centro do Rio, onde funciona a Assembleia Legislativa.

A personagem de Bruna, Beatriz, trabalha como dançarina e cantora em um bordel. O objetivo dela na trama é vingar a morte da mãe. Para isso, a moça se envolve com Otaviano (Daniel de Oliveira), filho do seu alvo, Pompeu (Osmar Prado).

A atriz vai aparecer em cenas sensuais e de nudez. Na fantasia de carnaval, "Beatriz" exibe uma peruca e vestido com fenda.

adblock ativo