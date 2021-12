Bruna Marquezine se declara para Neymar no Instagram

Depois de muitas idas e vindas, desde o início do relacionamento em 2013, o romance de Bruna Marquezine e Neymar está mais forte do que nunca. Neste sábado, 20, a atriz publicou uma imagem de rosas vermelhas no stories do Instagram e se declarou para o craque.

"Te amo", escreveu ela, na legenda da foto. Internautas especulam que as flores teriam sido um presente do jogador para a namorada. Mas, até o momento, ela não confirmou a informação.

O casal reatou, novamente, o namoro no final de 2017, durante as comemorações de fim de ano em Fernando de Noronha (PE). Desde então, a troca de declarações amorosas entre os dois está cada vez mais intensa.

Declaração feita por Bruna Marquezine para Neymar (Foto: Reprodução | Instagram)

