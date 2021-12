Bruna Marquezine rebate críticas por Réveillon em ilha: 'Estou tranquila'

A atriz Bruna Marquezine rebateu várias críticas que está recebendo por passar o ano novo em uma ilha privativa com as ex-BBBs Rafa Kalimann, Thelma Assis e Manu Gavassi.

"Estou muito tranquila com a minha decisão e escolhi não esconder porque estou em paz e ciente que não estou fazendo nada grave, nem colocando a vida de ninguém em risco. O que ainda me impressiona é o quanto essa rede social é tóxica e as pessoas amarguradas", respondeu no Twitter a uma seguidora que afirmou que a situação "não teria desculpa".

Bruna esclareceu que a maioria das pessoas na ilha tem anticorpos para o vírus no momento, pois pegaram covid-19 recentemente, como é o caso de Thelma e o marido, que testaram positivo para o vírus em novembro. Além disso, ela disse que os funcionários da ilha estariam lá com ou sem a presença delas.

A atriz também rebateu as acusações de "hipócrita" por ter aconselhado as pessoas a ficarem em casa: "Eu falei para as pessoas ficarem em casa na primeira fase, fase de ISOLAMENTO, quando eu fiquei 6 meses apenas com a minha família dentro da minha casa. Depois disso, quando TODOS começaram a flexibilizar o distanciamento social, eu voltei a trabalhar presencialmente e passei a encontrar um pequeno grupo de amigos (no máximo 9 pessoas, como recomendado, sempre testadas), COMO TODOS fizeram".

"Continuei seguindo todas as recomendações da OMS, porém trabalhando e cuidando da minha saúde mental. Todas as campanhas que seus ídolos fizeram durante a pandemia e vocês AMAM "aclamar" necessitam de equipes com NO MÍNIMO 5x a quantidade de pessoas que estão nessa ilha", pontuou.

Após ser criticada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro por estar de férias em ilha isolada, a médica e ex-BBB, Thelma Assis, também rebateu o político no Twitter.

"É sério que o filho do presidente do país me chamou de hipócrita por estar em uma ILHA com 8 pessoas?", escreveu ela.

