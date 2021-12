Bruna Marquezine pede doações para crianças refugiadas de presente de aniversário

Na semana em que completa 21 anos de idade, Bruna Marquezine revelou o que deseja de presente de aniversário de seus seguidores do Instagram. Numa foto publicada nesta terça-feira, 2, ela pediu doações a crianças refugiadas da ONG IKMR.

A atriz aparece rodeada de crianças na foto, em frente a uma mesa cheia de doces e bolos. Na biografia de seu perfil do Instagram, há um link que redireciona para a página de doações da instituição.

Na legenda, ela diz: "Meu aniversário é quinta agora, dia 04 de agosto e caso vocês tenham esquecido, eu dei uma dica ótima de presente aqui! É só entrar no link que tá na minha bio e fazer uma doação para crianças refugiadas! Eu quero muito experimentar a felicidade de poder redirecionar todo o amor que a minha família, meus amigos e vocês me enviam, para as pessoas que estão neste momento refugiadas ao redor do mundo. QUALQUER valor já é um super presente!!!".

