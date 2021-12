Bruna Marquezine e Tatá Werneck recebem refugiados para celebrar o Natal

Bruna Marquezine e Tatá Weneck resolveram passar o Natal – comemorado nesta segunda-feira, 25 – de uma forma diferente, este ano. As artistas celebraram a data ao lado de famílias refugiadas da África.

Antes da ceia, Marquezine aproveitou para passear com as crianças no shopping com direito a almoço, sorvete, presentes e muitas brincadeiras.

Tatá Werneck, por sua vez, recebeu uma família de refugiados da República do Congo em casa. Ela e o namorado Rafael Vitti chegaram a hospedar as visitas por dois dias.

No Instagram, a humorista compartilhou com os fãs e seguidores um vídeo em que Rafael aparece dançando com umas das crianças.

"Nosso natal foi abençoado. Conhecemos através da @ikmr_brasil essa família do Congo refugiada. 3 crianças e essa mãe forte e guerreira, e seu marido atento , doce e preocupado. Esse menino se chama Winner. Vencedor. Precisa dizer mais? Obrigada pelo dia. Pela história", escreveu ela na legenda.

