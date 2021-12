Bruna Marquezine curte comentário de fã 'shippando' Neymar e Demi Lovato

Parece que Bruna Marquezine não está nada contente com a aproximação de Neymar com a cantora Demi Lovato. Isso porque, nesta segunda-feira, 24, a atriz curtiu um comentário de um internauta no Instagram "shippando" o craque com a norte-americana e chegou a ser chamada de afrontosa nas redes sociais.

O fato aconteceu quando Bruna seguiu uma conta dedicada ao jogador. No perfil, em uma foto em que ele aparece com Demi Lovato, de costas, uma fã comentou: "Shipo". Bruna, por sua vez, logo curtiu o comentário da pessoa.

Bruna curtiu comentário de fã "shippando" Neymar e Demi Lovato (Foto: Reprodução)

No Twitter, a atitude do atriz foi um dos assuntos mais comentados da noite e rendeu diversas piadas. "Bruna Marquezine, a maior afrontosa que você respeita", declarou uma internauta. "Se até a Bruna Marquezine é psicopata, porque eu não posso ser", disse outra seguidora. "Mas se até a própria Bruna Marquezine faz a doida ciumenta no Instagram, quem sou eu para fingir costume?", questionou mais uma.

Bruna Marquezine, a maior afrontosa q vc respeita. 😂😂pic.twitter.com/S8E9v6KgHb — Elizabeth Perigosa (@ElizabethViolla) 24 de julho de 2017

hoje eu tô mais afrontosa que a bruna marquezine comentando a foto da demi com o neymar — giulia (@badgalgiub) 24 de julho de 2017

Bruna Marquezine é bem afrontosa mesmo. Caxiense pisa! pic.twitter.com/P55BIFDsIM — OLHA SÓ KIRIDINHA (@OlhaKiridinha) 24 de julho de 2017

Se até a Bruna marquezine é psicopata, porque eu não posse ser 🤣 — Sweet Child (@winchestergio) 25 de julho de 2017

bruna marquezine curtindo aquele comentário é gente como a gente to rindo — rafaela (@herejdb) 25 de julho de 2017

Se até a Bruna Marquezine tem ciúmes, pq logo eu não teria ? Sou psicopata mesmo saí de perto — Bruna Ribeiro (@_Bubsss) 25 de julho de 2017

Aproximação

Após o término do namoro com Bruna, Neymar e Demi Lovato trocaram likes e mensagens no Instagram. Eles se conheceram no amistoso entre os times Barcelona e Juventus, no MetLife Stadium, em New Jersey, no último sábado, 22. Após a partida, o jogador e a cantora posaram para fotos e foram embora juntos.

