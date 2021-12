Bruna marca presença em lançamento da nova marca de Neymar

Parece que o casal "Brumar", apelido dado pelos fãs de Bruna Marquezine e Neymar, está quase se reconciliado. Neste final de semana, a atriz acompanhou Neymar para prestigiar a festa da marca "Toiss"', lançada pelo próprio jogador em São Paulo, na noite de sábado, 8.

De acordo com o site PurePeople, os dois tentaram ser bastante discretos e não pousaram juntos para fotos. Porém, uma fã publicou uma imagem nas redes sociais e entregou o casal, que estava usando um mesmo colar.

Na publicação, a internauta, que estava com um gorro da nova marca do jogador, postou uma foto com um de cada vez.

Neymar com fãs ontem em São Paulo! ❤️😍 #Neymar #Neymar Uma foto publicada por Com Amor,Gi ❤️ (@bmnjbhaa) em Out 9, 2016 às 5:31 PDT

Bruna ontem em São Paulo! ❤️😍 #BrunaMarquezine #BruMarquezine Uma foto publicada por Com Amor,Gi ❤️ (@bmnjbhaa) em Out 9, 2016 às 5:59 PDT

