Bruna Linzmeyer sofre ataques após revelar romance com outra mulher

A atriz Bruna Linzmeyer, que está no ar atualmente como a vilã Cibele, na novela “A Força do Querer”, sofreu ataques homofóbicos após assumir seu relacionamento com Priscila Visman.

"Agora é moda, que feio", disse uma seguidora. "Affff, uma menina linda dessa", afirmou outro internauta. Porém, alguns comentários surgiram em defesa da atriz. "Ela é uma mulher amando outra mulher, ninguém manda na vida dela, ninguém aqui à sustenta, então vivam suas vidas em paz assim como ela gostaria de viver a sua. Preconceituosos idiotas", disse uma seguidora. "Felicidades! O amor é que importa", escreveu outra.

Em entrevista ao colunista Bruno Astuto, da revista “Época”, a atriz demonstrou que está super empolgada com o novo romance. "Estou apaixonada por ela, pela vida”, declarou. "Gosto de homens, de mulheres, de pessoas. Eu me apaixono e me interesso pelo ser humano, não importa que gênero ele tenha. Não há o que esconder. E, se alguém não quiser trabalhar comigo por preconceito, eu vou achar até bom. Quero conviver com pessoas que acreditem num mundo melhor, e o mundo melhor em que eu acredito é esse em que gente não tenha preconceito de namorar alguém do mesmo gênero", completou.

Uma publicação compartilhada por bruna linzmeyer (@brunalinzmeyer) em Jun 15, 2017

Bruna, que rompeu recentemente o namoro com a cineasta Kity Féo, já foi alvo de ataques nas redes sociais por sua opção sexual. Ao falar sobre o tema, a jovem destacou que “é preciso coragem e consciência”.

