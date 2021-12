Breno ou Kaysar: Quem garantirá a permanência no "BBB18"?

Está chegando a reta final do Big Brother Brasil 2018, e a competição se torna cada vez mais acirrada. Na noite de domingo (15), foi realizada a prova do líder e mais uma formação de paredão.

Paula garantiu a liderança e teve que indicar imediatamente um brother: sua escolha foi o sírio Kaysar. "Ele é um menino de bom coração e está aqui com um objetivo, mas acho que ele teve algumas oscilações no jogo", argumentou Paula. Kaysar pôde decidir com quem enfrentaria o paredão e escolheu Breno.

A eliminação ocorrerá na segunda-feira (16), quando também haverá mais uma prova do líder. Com apenas quatro participantes que restarão, a tensão e a curiosidade de quem estará na final aumenta. Os brothers, seguem fazendo especulações de quem seguirá na disputa.

Apesar do mineiro Breno não demonstrar muita preocupação em sair da casa, o resultado do paredão é bem previsível, visto a grande torcida pelo sírio, que é um dos favoritos na competição. Sabendo que a disputa com a acreana Gleici seria mais arriscada, Kaysar talvez tenha garantido sua permanência no jogo após sua decisão. Após a última prova do líder, ocorrerá mais um paredão, restando apenas os três finalistas que concorrerão ao prêmio de 1,5 milhão de reais.

