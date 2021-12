Brasileiros mandam mensagens de apoio à namorada de Bolt

Após ganhar três ouros nos Jogos Olímpicos Rio 2016, Usain Bolt ganhou a admiração de todo o mundo. Mas outro motivo fez com que muitos o repudiassem: ele supostamente traiu a namorada com uma estudante carioca durante a Olimpíada. Por conta disso, muitos fãs brasileiros foram até o Instagram da namorada dele para mandar mensagens de apoio.

A jamaicana Kasi J. Bennett tem 26 anos e namora o atleta há cerca de três anos. Recentemente, ela postou diversas fotos o apoiando e torcendo por ele em suas redes sociais. Os seguidores, então, começaram a comentar essas imagens dizendo que ele a havia traído.

"Sei que não é fácil. Mas saiba que a gente chora de saudade mas não morrer de amor por causa de ninguém (sic)", dizia um dos comentários, enquanto outros diziam que ela era muito linda para Bolt.

Ela não respondeu a nenhum dos comentários, mas sua foto mais recente, uma selfie, já tem mais de 1900 respostas com fãs do mundo todo falando sobre o relacionamento com o atleta.

