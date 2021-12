Brasileiros lideram lista de famosos mais buscados na internet em 2016

Os atores Camila Pitanga e Alexandre Borges lideram a lista de famoso mais buscados na internet divulgada pelo Google. Entre as mulheres, os segundo e terceiro lugar ficaram com Larissa Manoela e Monica Iozzi, respectivamente. Já na lista masculina, Alexandre foi seguido por Leonardo DiCaprio e Paulo Zulu, no segundo e terceiro lugar.

Camila Pitanga, foi a mais buscada do Brasil, e fez sucesso na novela "Velho Chico" da Rede Globo. Em setembro, o ator Domingos Montagner, morreu durante um mergulho com a atriz no Rio São Francisco.

A segunda colocada, a cantora e atriz teen Larissa Manoela, de 15 anos, fez sucesso ao protagonizar a novela "Cúmplices de um Resgate", do SBT, além de chamar a atenção com seus selfies e o fim do relacionamento com o também ator e colega de cena João Guilherme.

Já Monica Iozzi, que ficou com o terceiro lugar da lista, fez sucesso ao comandar o "Vídeo Show", atração da Rede Globo, e foi clicada aos beijos com o ator Klebber Toledo, com quem teve um breve relacionamento.

Além destes, famosas como a BBB Munik Nunes, e as atrizes Mariana Rios e Luana Piovani são outras brasileiras que aparecem na lista.

Entre os homens

Entre a lista dos homens, Alexandre, campeão em buscas, fez sucesso na atração global "Haja Coração", dando vida ao personagem Aparício Abdala. O rompimento do casamento de 22 anos com Júlia Lemetz em 2015 também rendeu cliques para o ator, além do polêmico vídeo íntimo do ator vazado na internet.

O ator internacional Leonardo DiCaprio ficou com a medalha de prata. Em 2016 ele ganhou seu primeiro Oscar de melhor ator pelo filme "O Regresso". DiCaprio levou a primeira estatueta depois de concorrer algumas vezes na categoria. Paulo Zulu, que levou o bronze na lista, teve um "nude" divulgado em redes sociais, isso rendeu buscas ao nome do ator na web.

Guilherme Karan, Edson Celulari e Renato Aragão foram outros brasileiros que repercutiram na mídia em 2016, aparecendo também na lista.

Veja a lista:

adblock ativo