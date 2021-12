Brad Pitt é investigado por suposta agressão aos filhos

O ator Brad Pitt é investigado pela Polícia Federal da cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, após ser acusado de supostas agressões verbais e físicas aos filhos. Segundo o site "TMZ", este seria o real motivo para que a atriz Angelina Jolie tenha solicitado o divórcio.

Fontes ligadas ao site informaram que, na última semana, o ex-casal e os filhos estariam em um voo particular, quando o astro ficou bêbado. A fonte reforçou ainda que o ator ficou muito alterado, gritando, chegando ao ponto de agredir os filhos.

O "TMZ" ainda confirmou que, no final do voo, o artista continuou com o comportamento bruto e tentou sair em um caminhão de combustível. Angelina e Brad já foram ouvidos e o serviço social pretende ouvir as crianças. As investigações continuam.

