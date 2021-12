Brad Pitt e Angelina Jolie estariam morando separados

Parece que o casal modelo de Hollywood está para se separar. Segundo a revista In Touch, publicada nesta quarta-feira, 20, Angelina Jolie e Brad Pitta estariam morando separados há mais de um ano, e em negociações para o divórcio.

"Eles têm dedicado o tempo para o trabalho, serviços sociais e para as crianças. Não sobra muito tempo para o outro. Quando conseguem passar um tempo a sós, eles ficam em um silêncio congelante ou discutindo como vão manter a família após o divórcio, como serão as visitas etc.", disse a publicação.

Angelina tem 6 filhos com Brad Pitt, sendo três adotivos, Shiloh, Maddox e Pax, e três biológicos, Shiloh, Knox e Vivienne.

adblock ativo