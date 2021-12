Brad Pitt diz estar "muito triste" por causa de separação

Brad Pitt enviou, nesta terça-feira, 20, um comunicado para a revista norte-americana People para falar sobre sua separação com a atriz Angelina Jolie, com quem manteve um relacionamento por 12 anos. "Estou muito triste com isso, mas o que mais importa agora é o bem-estar de nossos filhos", disse o ator, pai de seis crianças com Jolie. "Peço para a imprensa para dar-lhes o espaço que merecem durante este tempo difícil", seguiu.

A resposta de Brad ocorre horas após a imprensa americana comunicar o divórcio de um dos casais mais badalados de Hollywood. De acordo com o site TMZ, Angelina Jolie confessou que um dos motivos pelo pedido da separação ocorreu porque a relação possui "diferenças irreconciliáveis".

O advogado da atriz confirmou a informação para o jornal Telegraph. "A decisão foi tomada para a saúde da família. Ela não vai fazer comentários e a família pede privacidade nesse momento", disse Robert Offer em um comunicado.

De acordo com fontes do TMZ, Angelina estaria cansada do envolvimento de Brad com bebida e droga, e que isso estava prejudicando o relacionamento dele com os filhos. Ainda segundo o site, ela pediu a guarda dos seis filhos Maddox, 15, Pax, 12, Zahara, 11, Shiloh, 10, e gêmeos Knox e Vivienne, 8, mas sem tirar o direito a visitação de Brad.

