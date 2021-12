Bonner se recupera após retirada de vesícula: 'Repouso'

O jornalista William Bonner mandou um recado para aqueles que vão sentir sua falta na bancada do Jornal Nacional (Globo) essa semana. Ele usou o seu perfil no Instagram, nesta segunda-feira, 30, para explicar o motivo do sumiço: "Repouso".

Bonner revelou que passou por cirurgia de retirada de vesícula. "Arrancaram a vesícula do tio. Tinha 4 pedras minúsculas. Mas potencialmente traiçoeiras. Xô! #selfiedemolho", escreveu o âncora do jornalístico.

De acordo com a Comunicação da Globo, a previsão é que o jornalista retorne à bancada somente no dia 7 de dezembro. Até lá, Heraldo Pereira ficará em seu lugar, ao lado de Renata Vasconcellos.

